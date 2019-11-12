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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 ноября

12 Ноября 2019 20:00
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 ноября.

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НУР-СУЛТАН

В 09:00 начнется пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10:00 в Республиканской общественной приемной партии «Nur Otan» прием граждан проведет министр юстиции РК Марат Бекетаев.

В 11:00 в целях профилактики гибели и травматизма людей на льду департаментом по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана проводится выездной брифинг.

В 12:20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная итогам социально-экономического развития Актюбинской области за 9 месяцев 2019 года. Спикер - аким Актюбинской области Ондасын Уразалин.

В 15:00 в гостиничном комплексе The Ritz-Carlton состоится IV международный Медиа форум Ассамблеи народа Казахстана «СМИ и общественное согласие».

В 15:00 в Республиканской общественной приемной партии «Nur Otan» прием граждан проведет председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, член Бюро Политсовета партии «Nur Otan» Наталья Годунова.

В 15:30 в отеле Astana Marriott Hotel стартует Первый казахстанско-итальянский бизнес-форум.

АЛМАТЫ

В 09:00 в отеле Ritz-Carlton, Almaty начнется VII казахстанский HR-форум. В рамках форума состоится награждение в номинации The Best HRD 2019.

В 10:00 в Доме Дружбы запланирована Биржа контактов с представителями литовского бизнеса.

В 11:00 Казахстанская фондовая биржа (KASE) проводит традиционный ежемесячный медиа-брифинг, на котором будет представлена статистическая информация о работе казахстанского биржевого рынка, в том числе обзор валютного рынка РК.

В 15:00 в выставочном зале Almaty Art Center откроется выставка картин художников Алматинской области.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы,
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Ринат Дусумов

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