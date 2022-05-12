12 Мая 2022 20:40

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 мая.

В 9:30 в бизнес-центре «Avenue» на площадке Палаты предпринимателей в г. Нур-Султан пройдет пресс-конференция «Частные детские сады против введения лицензирования».

В 10:00 в отеле RitzCarlton Международный центр развития нефтегазового машиностроения проводит форум, посвященный развитию данной отрасли в Казахстане. Мероприятие состоится при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и Министерства энергетики РК.

В 10:00 в спорткомплексе «Құтқарушы» ГУ «СПиАСР» департамент по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана проведет городские соревнования среди «Юных спасателей». В соревнованиях примут участие учащиеся столичных школ города.

В 12:30 состоится пресс-конференция в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О принимаемых мерах по предупреждению коррупции в сфере государственных закупок». Спикеры: заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Саркулов Улан Серикович; заместитель руководителя Службы досудебного расследования Шаменов Шамурайт Айтмуратович; заместитель руководителя Службы превенции Ғанижан Асанұлы. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00 в ходе очередного заседания Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей Нур-Султана под председательством Ирака Елекеева рассмотрят вопросы в сфере налогообложения и другие.

В 16.00 в зале городского маслихата состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султан по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью.

АЛМАТЫ

В 16.00 в Государственном музее искусств имени А. Кастеева состоится открытие выставки «Искусство для трансформации сознания», вдохновителем которой стал известный казахстанский художник Армат Бектас.