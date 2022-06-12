12 Июня 2022 21:25

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 июня.

В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг. Тема брифинга: «Противодействие телефонному терроризму». Спикер: Кабденов Спартак Казтаевич – заместитель начальника управления департамента по противодействию экстремизму МВД РК.

В 14:30 Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета РК проведет заседание по итогам государственного аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на подготовку медицинских кадров, прикладных научных исследований в области здравоохранения и активов организаций медицинского образования, подведомственных Министерству здравоохранения РК, а также активов РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

В 15:00 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социально-экономическом развитии Актюбинской области в рамках поручений Главы государства». Спикер: аким Актюбинской области Ондасын Уразалин. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 16:00 в режиме онлайн в аккаунте маслихата в социальной сети Facebook пройдут публичные слушания постоянных комиссий маслихата Нур-Султана на тему: «О соблюдении законности при оказании государственных услуг организациями здравоохранения».

АЛМАТЫ

В 14:50 в отеле «Казжол» состоится пресс-конференция на тему: «Менингококковая инфекция: особенности профилактики во время большого и малого Хаджа».