12 Июля 2022 20:45

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 июля.

НУР-СУЛТАН

В 7.30 в рамках Дня поля АО «Аграрная кредитная корпорация» организует пресс-тур на демонстрационные площадки «Jańa Dala / Green Day‘2022».

В 12.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О проведении реконструкции 120 каналов республиканского значения и строительстве девяти новых водохранилищ».

Спикеры - з аместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Досбол Бекмагамбетов, заместитель генерального директора РГП «Казводхоз» Алмас Асауов.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 14.30 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Совершенствование законодательства в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности».

Спикеры - вице-министр юстиции РК Акерке Ахметова, директор департамента по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК Ермек Алтынбеков, заместитель директора РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции РК Артыкова Айдын Кыдырбаевна.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00 администрация столичного аэропорта приглашает на пресс-брифинг (на перроне) в связи с ремонтов ИВПП. На повестке - ремонт ИВПП, изменение регламента работы аэропорта, изменения расписания рейсов.

В 16.00 дискуссионный клуб «Равноправный диалог» на тему: «Нужен ли Казахстану ОДКБ и ЕАЭС?». Для участия необходимо перейти по ссылке. Идентификатор конференции: 789 827 9539. Код доступа: eU26E9.

В 18.00 в Галерее Sal Seri (ул. Сауран, 42/1) состоится открытие отчетной выставки «Искусство для трансформации сознания», вдохновителем которой стал известный казахстанский художник Армат Бектас.

АЛМАТЫ

В 14.30 депутаты Мажилиса Беккали Торгаев, Артур Платонов, Канат Нуров, Айдос Сарым, Константин Авершин, Мади Ахметов примут участие в расширенном заседание Бюро Полисовета городского филиала партии AMANAT.



















