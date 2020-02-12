Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 февраля.
НУР-СУЛТАН
В 11.00 в Мажилисе презентация правительственных поправок по вопросам перераспределения полномочий между уровнями госуправления.
В 11.00 брифинг в Агентстве РК по противодействию коррупции.
В 12.20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году.
В 15.00 в театре «Жастар» будет проведена презентация клуба «Театральный диалог» с участием специалистов и экспертов театральной сферы столицы.
В 16.00 в Сенате состоится круглый стол на тему «Концептуальные вопросы налоговой политики и совершенствования налогового администрирования».
В 16.10 в «Астана Опера» состоится пресс-конференция по случаю премьеры балета «Бетховен-Бессмертие-Любовь».
В 16.20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция о требованиях к автомобилям, оснащенных газобаллонным оборудованием.
В 19.00 в Камерном зале ЦКЗ «Казахстан» состоится концерт «ROMANTIC SYBYZGY».
В 19.30 в большом зале ЦКЗ «Qazaqstan» Государственный оркестр «Академия Солистов» представит столичным зрителям Симфонический концерт, в программе которого прозвучат произведения знаменитых композиторов XVIII и XIX веков.
АЛМАТЫ
В 9.30 в здании ООН мероприятие, посвященное зеленым проектам для МСБ - совместная инициатива ПРООН и ДАМУ.
В 10.00 в Казахстанском Пресс-клубе пресс-конференция на тему: «Создание независимой системы мониторинга воздуха в г. Алматы».
В 16.30 в гостинице «Казахстан» экспертное обсуждение на тему: «Закредитованность казахстанцев: анализ ситуации, риски и решения, право доступа к деньгам».
- Дело о массовом наезде на людей в Алматы: подсудимые просили не лишать их свободы
- На три млн тенге оштрафовали КСК в Алматы в 2019 году
- На аварийное состояние высотного жилого комплекса в столице пожаловалась жительница
- Сколько ввезенных из стран ЕАЭС автомобилей зарегистрировали в Алматы
- Пожар в жилом доме Нур-Султана: есть погибший и пострадавшие
- Массовый наезд на людей в Алматы: длительные сроки запросил прокурор для братьев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана