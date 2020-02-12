Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 февраля.

НУР-СУЛТАН

В 11.00 в Мажилисе презентация правительственных поправок по вопросам перераспределения полномочий между уровнями госуправления.

В 11.00 брифинг в Агентстве РК по противодействию коррупции.

В 12.20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году.

В 15.00 в театре «Жастар» будет проведена презентация клуба «Театральный диалог» с участием специалистов и экспертов театральной сферы столицы.

В 16.00 в Сенате состоится круглый стол на тему «Концептуальные вопросы налоговой политики и совершенствования налогового администрирования».

В 16.10 в «Астана Опера» состоится пресс-конференция по случаю премьеры балета «Бетховен-Бессмертие-Любовь».

В 16.20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция о требованиях к автомобилям, оснащенных газобаллонным оборудованием.

В 19.00 в Камерном зале ЦКЗ «Казахстан» состоится концерт «ROMANTIC SYBYZGY».

В 19.30 в большом зале ЦКЗ «Qazaqstan» Государственный оркестр «Академия Солистов» представит столичным зрителям Симфонический концерт, в программе которого прозвучат произведения знаменитых композиторов XVIII и XIX веков.





АЛМАТЫ

В 9.30 в здании ООН мероприятие, посвященное зеленым проектам для МСБ - совместная инициатива ПРООН и ДАМУ.

В 10.00 в Казахстанском Пресс-клубе пресс-конференция на тему: «Создание независимой системы мониторинга воздуха в г. Алматы».

В 16.30 в гостинице «Казахстан» экспертное обсуждение на тему: «Закредитованность казахстанцев: анализ ситуации, риски и решения, право доступа к деньгам».