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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 декабря

12 Декабря 2022, 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 декабря.

АСТАНА

В 9:00 в Назарбаев Университете состоится субрегиональная конференция «Реалии пандемии COVID-19: здоровье детей и подростков в центре внимания».

В 15:00 пройдет пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О новой Концепции миграционной политики Казахстана». Спикер: исполняющий обязанности председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Ильяс Испанов.

В 16:00 в Русском доме в Астане будет представлен уникальный художественно-публицистический объект, созданный молодыми казахстанцами из всех регионов страны.

В 17:00 в Доме Дружбы состоится церемония награждения по итогам конкурса студенческих научных работ на тему межэтнического согласия, организованного Ассамблеей народа Казахстана города Астаны.

АЛМАТЫ

В 19:00в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла состоится литературно-музыкальный вечер «Мелочи жизни».


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