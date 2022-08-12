Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 августа
12 Августа 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 августа.

НУР-СУЛТАН

В 12:00 в Национальном университете обороны имени Первого Президента РК состоится торжественное открытие VIII Армейских международных игр, проводимых на территории Казахстана.

В 16:00 в столичном цирке сосится Международный фестиваль циркового искусства «Эхо Азии».

В 19:00 пройдет пресс-тур по территории делового центра EXPO, где в летний период для жителей и гостей столицы организовано универсальное пространство EXPO Camp с культурно-развлекательной программой, летняя сцена с насыщенной шоу программой и танцами под открытым небом, а также функционирует Музей энергии будущего NUR ALEM, где проходит уникальная выставка «Жауһар жәдігер» коллекционера-этнографа Бахаргуль Толеген и персональная выставка картин художницы Елены Ралиной под названием «Семь дней в году».


Фото: pixel-shot.com

Новости по теме
Участок улицы Акмешит перекрыли на ремонт в Нур-Султане
Эскизы новых школ показал аким Нур-Султана
Использование электрообогревателей кустарного производства запрещено – ДЧС Нур-Султана
Читайте также
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 августа
Участок улицы Акмешит перекрыли на ремонт в Нур-Султане
Определились призеры Кубка Президента РК по хоккею
Бәйге-марафон пройдет в Казахстане
Эскизы новых школ показал аким Нур-Султана
Использование электрообогревателей кустарного производства запрещено – ДЧС Нур-Султана
Дачи не приспособлены для проживания в зимний период – ДЧС Нур-Султана
Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
Новости партнеров
Популярное
1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
5 Можно ли казахстанцам плевать в урну

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Марат Шибутов
Школьная форма особо не нужна
Архив