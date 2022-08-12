12 Августа 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 августа.

НУР-СУЛТАН

В 12:00 в Национальном университете обороны имени Первого Президента РК состоится торжественное открытие VIII Армейских международных игр, проводимых на территории Казахстана.

В 16:00 в столичном цирке сосится Международный фестиваль циркового искусства «Эхо Азии».

В 19:00 пройдет пресс-тур по территории делового центра EXPO, где в летний период для жителей и гостей столицы организовано универсальное пространство EXPO Camp с культурно-развлекательной программой, летняя сцена с насыщенной шоу программой и танцами под открытым небом, а также функционирует Музей энергии будущего NUR ALEM, где проходит уникальная выставка «Жауһар жәдігер» коллекционера-этнографа Бахаргуль Толеген и персональная выставка картин художницы Елены Ралиной под названием «Семь дней в году».

Фото: pixel-shot.com