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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 апреля

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
12 Апреля 2023, 20:45
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 апреля.

АСТАНА

В 11.00 в Управлении полиции района «Есиль» состоится брифинг на тему: «Анализ дорожно-транспортных происшествий за 3 месяца 2023 года и профилактика административных правонарушений».
Спикер: начальник отдела управления административной полиции ДП города Астаны Бауыржан Токжуманов.

В 11.00 в «Национальном центре рукописей и редких книг» откроется выставка «Алаш аманаты», посвященная 355-летию великого Бухар жырау Калкаманулы.

В 11.00 начнется заседание отраслевого совета образования и занятости Палаты предпринимателей города Астаны с участием заинтересованных госорганов и представителей районных акиматов столицы.
Место проведения: пр. Б. Момышулы 2/1, Палата предпринимателей города Астаны, 4 этаж, конференц-зал.

В 11.00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг на тему «Развитие гимнастики в столице».
Спикер: руководитель КГУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1» Сайранбек Абылкайыр.
Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook и Instagram.

В 12.00 начнется пресс-конференция в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Об экологической ситуации в Казахстане».
Спикеры: и.о. председателя Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР РК Айдар Абдуалиев, директор департамента экологической политики и устойчивого развития Акзан Ширанов, директор департамента государственной политики в управлении отходами Мансур Ошурбаев.
Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00в Мажилисе первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков представит депутатам законодательные поправки по вопросам ведения бизнеса.

В 15.00 начнется пресс-конференция в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Развитие внутренней торговли».
Спикеры: первый вице-министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков, заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Болат Самбетов, и.о. председателя Комитета торговли МТИ РК Айдар Абилдабеков.
Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00 в Нацмузее РК при содействии Министерства культуры и спорта РК состоится торжественное открытие «Центра ремесленников» и зала «Палеонтологии».

В 16.00 в Нацмузее РК министр культуры и спорта РК Асхат Оралов проведет республиканское совещание с участием заместителей акимов областей, руководителей ряда музейных учреждений республики.

АЛМАТЫ

В 9.30 в здании «ООН ПЛАЗА» в Алматы пройдет субрегиональный круглый стол по подготовке к Глобальному форуму по вопросам беженцев 2023.

В 11.00 в Менеджмент университете пройдет воркшоп «QONAEV – JANA QALA. Как сделать город доступным и креативным?». Мероприятие пройдет с участием акима города Қонаева, ректора AlmaU и АО «НК «Kazakh Tourism».


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