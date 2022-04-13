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    20:00, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 апреля.

    НУР-СУЛТАН

    В 10:00 - пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

    В 10:00 в отеле «Hilton Garden Inn Astana» начнется конференция «Показатель ЦУР 6.6.1 на национальном уровне и необходимость ускорения прогресса по его достижению». Конференция проводится сетью компаний по повышению потенциала в сфере водных ресурсов «CAR@WAN», при поддержке Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

    В 11:00 в режиме онлайн в аккаунте маслихата в социальной сети Facebook состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам социально-культурного развития.

    В 11:00 в отеле Park Inn by Radisson пройдет пресс-конференция ОЮЛ «Саморегулируемой организации заготовителей и переработчиков лома цветных и чёрных металлов Казахстана» и представителей бизнеса.

    В 12:30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Об обеспечении продовольственной безопасности и регулировании цен на социально значимые продовольственные товары».

    Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    В 14:30 пройдет пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О ходе деятельности ОСФ «Қазақстан халқына«.

    Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

    В 19:00 в Центральном концертном зале «Қазақстан» государственное трио РК «FORTE TRIO» представит концерт камерной музыки «И.Брамс, Романтический вечер при свечах».

    АЛМАТЫ

    В 14:30 в Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоится встреча делегатов Европейского Парламента с профессорско-преподавательским составом и студентами вуза. На встрече будут обсуждены вопросы развития международного культурно-образовательного сотрудничества с Евросоюзом.

    В 19:00 в концертном зале оркестра Курмангазы пройдет праздничный концерт «ҚАЗАҚТЫҢ ҚАҺАРМАН ҚЫЗЫ», посвященный 100-летнему юбилею народной артистки Казахстана, Халық қаһарманы Розы Баглановой.


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