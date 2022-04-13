НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 апреля.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 - пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10:00 в отеле «Hilton Garden Inn Astana» начнется конференция «Показатель ЦУР 6.6.1 на национальном уровне и необходимость ускорения прогресса по его достижению». Конференция проводится сетью компаний по повышению потенциала в сфере водных ресурсов «CAR@WAN», при поддержке Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

В 11:00 в режиме онлайн в аккаунте маслихата в социальной сети Facebook состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам социально-культурного развития.

В 11:00 в отеле Park Inn by Radisson пройдет пресс-конференция ОЮЛ «Саморегулируемой организации заготовителей и переработчиков лома цветных и чёрных металлов Казахстана» и представителей бизнеса.

В 12:30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Об обеспечении продовольственной безопасности и регулировании цен на социально значимые продовольственные товары».

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 14:30 пройдет пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О ходе деятельности ОСФ «Қазақстан халқына«.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

В 19:00 в Центральном концертном зале «Қазақстан» государственное трио РК «FORTE TRIO» представит концерт камерной музыки «И.Брамс, Романтический вечер при свечах».

АЛМАТЫ

В 14:30 в Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоится встреча делегатов Европейского Парламента с профессорско-преподавательским составом и студентами вуза. На встрече будут обсуждены вопросы развития международного культурно-образовательного сотрудничества с Евросоюзом.

В 19:00 в концертном зале оркестра Курмангазы пройдет праздничный концерт «ҚАЗАҚТЫҢ ҚАҺАРМАН ҚЫЗЫ», посвященный 100-летнему юбилею народной артистки Казахстана, Халық қаһарманы Розы Баглановой.