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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 января
11 Января 2022 21:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 января.
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В 8.30 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания: меры по реализации поручений Президента РК К.К. Токаева, данных в ходе выступления в Мажилисе Парламента РК 11 января 2022 года; санитарно-эпидемиологическая ситуация. Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.
В 10.00 на сайте Мажилиса Парламента РК пленарное заседание Мажилиса.
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