Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 января.

В 8.30 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания: меры по реализации поручений Президента РК К.К. Токаева, данных в ходе выступления в Мажилисе Парламента РК 11 января 2022 года; санитарно-эпидемиологическая ситуация. Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.

В 10.00 на сайте Мажилиса Парламента РК пленарное заседание Мажилиса.



