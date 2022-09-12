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    20:00, 11 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 сентября.

    НУР-СУЛТАН

    В 16:00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится открытие выставки «История религий на территории Казахстана», приуроченная к VII съезду лидеров мировых и традиционных религий.

    В 19:00 в ТРЦ Asia Park в киноцентре ARMAN пройдет закрытый предпоказ казахстанского фильма «На грани» от создателей «Паралимпиец».

    АЛМАТЫ

    В 11:00 в кампусе AlmaU (Розыбакиева, 277) будут представлены книга «Трансформация бизнеса» Озата Байсеркеева и книга «Операционный менеджмент» авторов Жексена Джалкибаева и Хайроллы Мусапирова.

    В 12:00 в Казахском национальном университете им аль-Фараби состоится торжественное открытие первого учебного года в казахстанском филиале российского национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» - на базе Казахского национального университета им аль-Фараби.


    Теги:
    Алматы Астана Анонс Казинформа
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