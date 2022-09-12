НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 сентября.

НУР-СУЛТАН

В 16:00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится открытие выставки «История религий на территории Казахстана», приуроченная к VII съезду лидеров мировых и традиционных религий.

В 19:00 в ТРЦ Asia Park в киноцентре ARMAN пройдет закрытый предпоказ казахстанского фильма «На грани» от создателей «Паралимпиец».

АЛМАТЫ

В 11:00 в кампусе AlmaU (Розыбакиева, 277) будут представлены книга «Трансформация бизнеса» Озата Байсеркеева и книга «Операционный менеджмент» авторов Жексена Джалкибаева и Хайроллы Мусапирова.

В 12:00 в Казахском национальном университете им аль-Фараби состоится торжественное открытие первого учебного года в казахстанском филиале российского национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» - на базе Казахского национального университета им аль-Фараби.