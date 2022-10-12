АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 октября.

АСТАНА

В 8:30 в Акорде ожидаются государственные визиты Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В 10:00 запланировано пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10:00 Агентство США по международному развитию (USAID) проведет 12-й Центрально-Азиатский торговый форум на тему «Цифровизация таможенных услуг: на пути к безбумажной торговле». Мероприятие также будет проходить на платформе Zoom на английском и русском языках с синхронным переводом и прямой трансляцией на YouTube.

В 11:00 на площадке Международного выставочного центра EXPO состоятся международные отраслевые мероприятия KazAgro и KazFarm: крупнейшие сельскохозяйственные выставки в Центральной Азии, и одновременно ведущая профессиональная площадка для презентации мировых инноваций аграрной отрасли.

В 11:30 в Международном онкологическом центре томотерапии «UMIT» города Астаны по адресу: ул. Абылай-хана 42/1 (заезд с ул. Майлина, конференц-зал, 2 этаж) в рамках Всемирного дня осведомленности о раке молочной железы, состоится пресс-завтрак с пациентами и представителями СМИ.

В 15:00 в The Ritz-Carlton пройдет Форум «Казахстан - Катар инвестиционное сотрудничество».

В 15:00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства. Повестка дня: «О ходе исполнения решения маслихата города Нур-Султана от 26 августа 2020 года № 527/71-VI «Об утверждении Правил размещения наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений, в полосе (вне полосы) отвода автомобильных дорог общего пользования на территории города Нур-Султана».

В 16:00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства. Повестка дня: «Отчет ГУ «Управление строительства города Астаны» по строящимся социальным объектам столицы (объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта, государственного жилья) в рамках реализации бюджетных инвестиционных проектов».

В 19:00 в отеле «Radisson» пройдет мероприятие, посвященное празднованию 30-летия отношений между Казахстаном и Вьетнамом, в ходе которого состоится презентация нового прямого авиамаршрута между двумя странами.

В 19:00 в ЦКЗ «QAZAQSTAN» по многочисленным просьбам зрителей ансамбль, прославивший во всем мире музыку Великой Степи, планирует повторить лекцию-концерт.

Фото: rszaccountancy.co.uk







