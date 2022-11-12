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    19:30, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 ноября

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 ноября.

    В 10:00 в отеле ParkInn состоится Central Asian Think Tanks Forum.

    В 15:30 в Международном аэропорту пройдет встреча чемпионов мира по парадзюдо.

    В 15:00 Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой в рамках Года детей организует фестиваль «Арман асулары» с участием талантливых детей с особыми потребностями. Место проведения: ЦКЗ «QAZAQSTAN» (Мәңгілік ел, 10/1).

    В 15:00в Национальной академической библиотеке РК пройдет презентация книги лауреата международного фестиваля «Шабыт» Алии Даулетбаевой «Алматыдан алыста».


    Фото: pbs.twimg.com


    Теги:
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