АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 ноября.

В 10:00 в отеле ParkInn состоится Central Asian Think Tanks Forum.

В 15:30 в Международном аэропорту пройдет встреча чемпионов мира по парадзюдо.

В 15:00 Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой в рамках Года детей организует фестиваль «Арман асулары» с участием талантливых детей с особыми потребностями. Место проведения: ЦКЗ «QAZAQSTAN» (Мәңгілік ел, 10/1).

В 15:00в Национальной академической библиотеке РК пройдет презентация книги лауреата международного фестиваля «Шабыт» Алии Даулетбаевой «Алматыдан алыста».

Фото: pbs.twimg.com