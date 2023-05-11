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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 мая

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Мая 2023, 23:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 мая.

В 11.00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг на тему «Об опасности тополиного пуха». Спикер: Ажар Рустемова - заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС г. Астаны. Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook facebook.com/rsk.astana01 и Instagram instagram.com/rsk.astana.

В 11.00 Палата предпринимателей г. Астаны (бизнес-центр «BCC Centre») проводит очередное заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции под председательством Ирака Елекеева.

В 11.00 в зале маслихата города Астаны состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью.

В 14.30 в зале Казахконцерта им.Розы Баглановой (по адресу: ул. Мәңгілік ел 10/1, г.Астана) состоится церемония награждения победителей фестиваля талантов «B-FEST».

В 15.00 Фонд развития парламентаризма в Казахстане проводит Парламентские слушания на тему «Как изменить законодательство, чтобы обеспечить снижение уровня неинфекционных заболеваний, вызываемых курением?».

В 16.00 в Министерстве юстиции РК под председательством вице-министра юстиции РК Б. Жакселековой состоится заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.

В 17.00 в фойе театра «Астана Опера» пройдет пресс-конференция по случаю премьеры балета «Маленькая смерть» Иржи Килиана.

В 18.30 в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил РК состоится вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны, члена Союза писателей СССР и Казахстана, известного журналиста-писателя Аскена Набиева «БАРМЫСЫҢДАР, АРМЫСЫҢДАР БАБАЛАР!».


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