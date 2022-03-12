НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 марта.

В 10:00 в Университете КАЗГЮУ пройдет встреча медиа сообществ Алматы и Астаны. На мероприятии будут представлены проекты представителей «Media Club», Qazaq Media Association (Казахстанская Медиа Ассоциация), коммуникационного агентства Medialab, общественного фонда «Журналисты Казахстана».

В 18:00 итальянский пианист-виртуоз Джузеппе Джулотта и Симфонический оркестр «Астана Опера» представят на сцене Большого зала концерт «Весеннее вдохновение», составленный из величайших творений музыкальных классиков – Сергея Рахманинова и Сергея Прокофьева. За дирижерским пультом – Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин.