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    21:00, 11 Июнь 2023 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 июня

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 июня.

    В 11.00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг. Тема брифинга: «Ответственность – гарантия безопасности на дороге». Спикер: Боранова Актоты Сермахановна – старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан.

    В 11.00 в Службе коммуникаций города Астаны пресс-конференция «О деятельности специализированных детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №5».

    В 11.30 в пресс-центре партии «AMANAT» пресс-конференция о падении уровня воды в озерах и реках страны.

    В 15.00 в Сенате состоится круглый стол на тему: «Актуальные вопросы налоговой политики и совершенствования налогового администрирования». Заседание круглого стола будет транслироваться в режиме онлайн на сайте www.senate.parlam.kz.


    Теги:
    Астана Анонс Казинформа
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