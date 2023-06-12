АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 июня.

В 11.00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг. Тема брифинга: «Ответственность – гарантия безопасности на дороге». Спикер: Боранова Актоты Сермахановна – старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан.

В 11.00 в Службе коммуникаций города Астаны пресс-конференция «О деятельности специализированных детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №5».

В 11.30 в пресс-центре партии «AMANAT» пресс-конференция о падении уровня воды в озерах и реках страны.

В 15.00 в Сенате состоится круглый стол на тему: «Актуальные вопросы налоговой политики и совершенствования налогового администрирования». Заседание круглого стола будет транслироваться в режиме онлайн на сайте www.senate.parlam.kz.