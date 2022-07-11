11 Июля 2022 20:22

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 июля.

НУР-СУЛТАН

В 13.30 в зале «Самрук» отеля Sheraton состоится презентация ежегодного в отчета о состоянии здравоохранения в европейских странах. В этом году впервые в отчёт включены данные по Казахстану вместе с информацией по 15 ведущим странам Европы. В ходе мероприятия журналистам представят основные результаты исследования STADA Health Report в Казахстане - как COVID-19 изменил образ жизни казахстанцев, с какими вызовами они столкнулись в постковидный период, кому они доверяют в вопросах здоровья и как относятся к цифровизации здравоохранения.

В 16.00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.

В 16.00 в Национальном музее РК состоится открытие выставки «Нарисованное время», посвященное 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Венгрией, художника-графика, аниматора, писателя, члена Венгерской Академии Искусств, лауреата Национальной премии им. Кошута господина Иштвана Орос.

В 19.00 в Центральном концертном зале «Қазақстан» Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой» представит зрителям гала-концерт, посвященный закрытию 61-го концертного сезона.

















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