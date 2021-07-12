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    20:00, 11 Июль 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 июля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 июля.

    В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг МВД. Тема брифинга: «Развитие современной уголовно-исполнительной системы». Спикер: Мунайтпасова Бибигуль Сериковна – начальник управления Комитета УИС.

    В 14:30 в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК состоится брифинг на тему «Меры реализации поручения Главы государства по сдерживанию цен на строительные материалы». Спикеры: первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, заместитель председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Алмаз Идрисов.

    Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.


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