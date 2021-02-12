НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 февраля.

НУР-СУЛТАН

В 11.00 Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан проводит Open Spaсe в режиме онлайн на тему «Развитие конкуренции на рынке электрической энергии как гарантия реализации прав потребителей на выбор электроснабжающей организации».

В 11.00 в пресс-центре акимата города Нур-Султан состоится брифинг на тему: «Об итогах работы Общественного совета и планах на 2021 год». Спикеры: председатель Общественного совета города Нур-Султан – Сансызбай Есилов, секретарь Общественного совета – Мухтар Еркетаев.

В 11.00 в прямом эфире Instagram аккаунта Пограничной службы КНБ @shekaraknbkz будет проведена онлайн-конференция по вопросам пересечения Государственной границы.

В 12.00 Международная тюркская академия проводит мероприятие «Заки Валиди Тоган: ученый, политик, личность», посвященное жизни и творчеству Заки Валиди Тогана, видного деятеля тюркского мира, выдающегося ученого, государственного и общественного деятеля. ZOOM ID: 826 7691 2788 https://us02web.zoom.us/j/82676912788 .

В 15.00 состоится коллегия Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Согласно повестке дня будут обсуждены итоги проведенной работы за прошедший год и планы на 2021 год. Заседание будет транслироваться в онлайн-режиме.

В 16.00 состоится заседание постоянной комиссии по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства. Заседание состоится в режиме онлайн в аккаунте Маслихата в социальной сети Facebook .

В 16.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Вакцинации против COVID-19: мифы и факты». Спикеры: профессор, доктор медицинских наук, эксперт НЦЭЛС, член Национальной консультативной комиссии по иммунизации населения Министерства здравоохранения РК Сатыбалдиева Жаннат Абеновна, профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии Минздрава РК Ералиева Лаззат Тасбулатовна, врач-эпидемиолог, эксперт Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экпертизы и мониторинга НЦОЗ Минздрава РК Касабекова Лена Куралгазиевна, директор городской поликлиники №2 г. Нур-Султан Руспекова Ляззат Асыгатовна. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

АЛМАТЫ

В 16.00 на площадке региональной службы коммуникаций Алматы состоится онлайн-интервью о текущей ситуации с COVID-19 и мерах профилактики. Спикер – заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова.