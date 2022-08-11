11 Августа 2022 21:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 августа.

В 9.00 в БЦ «Авеню» состоится пресс-конференция по вопросам лицензирование частных детских садов в Казахстане.

В 10.00 открытие новой мечети с участием Елбасы.

В 12.00 экспертная пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Об особенностях современного течения COVID-19 у детей и взрослых». Спикеры: проректор по клинической работе, доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист высшей категории Бакыт Кошерова; заведующая кафедрой детских инфекционных болезней НАО «Медицинский университет Астана», главный внештатный детский инфекционист Минздрава РК Динагуль Баешева; заместитель руководителя по инфекционной службе Многопрофильного медицинского центра Татьяна Цечоева. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 12.00 в Студенческом парке к Международному дню молодежи КГУ «Молодежный ресурсный центр «Астана жастары» акимата города Нур-Султана проводит тимбилдинг с участием волонтеров и волонтерских организации города.

В 12.00 в MEGA Silk Way Общественное объединение «Green help» в рамках акции «Лучший друг» проведет фотовыставку питомцев приюта «Сердце Ангела».

В 14.00 в столичном цирке состоится пресс-конференция, посвященная открытию циркового фестиваля «Эхо Азии».

В 15.00 состоится экспертная встреча с юридическими консультантами по законопроекту о внесении дополнений и изменений в деятельность адвокатов и юридических консультантов. Место проведения: ул. Кунаева 14, офис НПК.

В 15.00 в рамках проекта «NS Жас Жігер» пройдет финал и полуфинал турнира по футболу, приуроченный к Международному дню молодежи, в ходе которого будут награждены более 30 участников. Место проведения: ул.Булбул, 15, Family avenue.

В 17.30 в отеле «Sheraton» соберутся заслуженные сотрудники строительной отрасли со всего Казахстана. Лучшие сотрудники отрасли будут награждены нагрудными знаками «Құрметті құрылысшы» и «Еңбек сіңірген құрылысшы».

Фото: www.istockphoto.com

