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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 апреля

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
11 Апреля 2023, 20:55
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 апреля.

АСТАНА

В 10.00начнется пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10.00созывается внеочередная сессия маслихата города Астаны восьмого созыва.

В 11.00в международном выставочном центре EXPO начнет свою работу международная выставка Automechanika Astana, в рамках которой пройдет отраслевая конференция «Перспективы развития электротранспорта в Казахстане: льготы, инфраструктура, утилизация» (Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром») с рядом международных спикеров и тест-драйв от Казахстанской Автомобильной Компания Allur JAC J7, KIA K5, KIA Ceratо.

В 11.00по инициативе Министерства юстиции РК на площадке Qazpatent состоится Международный научный форум «Девочки и ИС – катализатор инноваций и творчества», который организован в рамках VI Школы юного изобретателя. Место проведения: пр. Мәңгілік ел, 57А.

В 11.00в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг на тему «Новые подходы по стабилизации цен».
Спикер: заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны Максат Жанабаев.
Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook и Instagram.

В 12.30вРГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК состоится круглый стол на тему «Новые тренды развития науки».
Спикеры: председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки, президент Национальной академии наук РК при Президенте РК, член Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК Мурат Журинов, генеральный директор АО «Национальный холдинг «QazBioPharm», доктор биологических наук, профессор, член Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК Кунсулу Закарья, профессор Австрийского института науки и технологий (Австрия), член Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК Жанибек Алпишев, директор лаборатории «Репарация ДНК» Института Густава Рози (Франция), член Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК Мурат Сапарбаев, профессор университета Тулейн (США), физик-экспериментатор в области конденсированного состояния, член Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК Дияр Талбаев. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 14.30в зале «Тұлпар» отеля St. Regis Astana пройдет сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером, чемпионом мира по быстрым шахматам 2018 года Даниилом Дубовым.

В 14.30в Национальном космическом центре состоится мероприятие в честь Дня первого полёта человека в космос, организатором которого выступает АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

В 15.00Инновационный кластер Назарбаев Университета (NURIS) в день Науки Казахстана проводит креативный семинар «BioTech Startup Ideas» с выдающимися титанами науки нашего времени.

В 17.00 в здании Дворца творчества «Шабыт» пройдет торжественное собрание ко Дню работников науки, организованное Министерством науки и высшего образования РК.

АЛМАТЫ

В 10.00 в отеле Rixos Алматы состоится бизнес-конференция по развитию транпортно-логистического потенциала.


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