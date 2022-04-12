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    20:00, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 апреля.

    НУР-СУЛТАН

    В 09:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-март 2022 года; развитие отечественной науки. Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.

    В 11:00 в управлении полиции Есильского района начнется пресс-конференция, организованная управлением миграционной службы ДП города Нур-Султана.

    В 11:00 в конференц-зале Казмедиа Орталығы - пресс-конференция о предстоящей V Евразийской международной книжной выставке-ярмарке «Eurasian Book Fair – 2022».

    В 14:00 пройдет пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Об обеспечении дорожной безопасности».

    Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .


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