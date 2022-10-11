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    20:00, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 октября

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 октября.

    В 10.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-сентябрь 2022 года; меры по обеспечению занятости населения.

    В 10.00 стартует пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: Выставки «Kazagro/Kazfarm-2022: II Слет растениеводов РК и мировые достижения агронауки. Спикеры: вице - министр сельского хозяйства РК Баглан Бекбауов; директор департамента земледелия МСХ РК Азат Султанов; директор компании ExpoGroup и организатор KazAgro/KazFarm Шолпан Кожабаева. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    В 10.30 в Международном финансовом центре пройдет казахстанско-голландский бизнес-форум.


    Теги:
    СМИ Астана Анонс Казинформа
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