Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 октября.
НУР-СУЛТАН
В 09.30 в отель «Rixos President Astana» состоится церемония награждения победителей Первого республиканского конкурса «Зеленый офис»
В 9.30 в школе-лицее №59 пройдет VI Международная научно-практическая конференция «Инновации в образовании: поиск и решения»
В 10.00 в Сенате Парламента РК состоится презентация проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы».
В 10.00 Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан проведет очередной пресс-тур по значимому объекту субъектов естественных монополий под председательством председателя комитета Асана Дарбаева
В 10.00 в выставочном комплексе «Көрме» пройдет ежегодный республиканский конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана»
В 10.00 в отеле «Rixos President Hotel Astana» состоится казахстанско-монгольский бизнес-форум
В 11.00 в здании Генеральной прокуратуры состоится IV форум по защите бизнеса Тема: «Надзор прокуратуры в сфере предпринимательства».
В 11.00 пройдет открытие фронт-офиса учреждения ЕЦ-166/1 для ожидания адвокатами, общественными защитниками, родственниками и иными лицами, прибывающими для встреч со спецконтингентом и передачи им продуктов питания, вещей и товаров первой необходимости, выдачи справок и принятия обращений
В 11.00 состоится брифинг по вопросам развития железнодорожных пассажирских перевозок с участием генерального директора АО «Пассажирские перевозки» Михаэля Кортюма
В 19.00 в рамках специального проекта «Современная казахстанская культура» программы «Рухани жаңғыру» впервые на сцене Большого зала театра «Астана Опера» состоится опера Дж. Верди «Дон Карлос»
АЛМАТЫ
В 11.00 в соколином питомнике «Сункар» состоится передача очередного нового поколения беркутов для выпуска в дикую природу в рамках проекта корпоративно-социальной ответственности компании «Эфес Казахстан» «Внеси свой вклад. Сохрани природу!», действующего с 2012 года
В 12.00 в пресс-центре акимата Алматы пройдет брифинг о среднем ремонте и строительстве дорог в городе. Спикер - Ернур Абжаxан – заместитель руководителя управления городской мобильности города Алматы
В 16.00 в Государственном музее искусств РК имени А. Кастеева состоится открытие выставки мастерской Али Бактыгереева ALAU
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