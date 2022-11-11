АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 ноября.

АСТАНА

В 8:30 откроется Республиканский форум руководителей здравоохранения с участием международных экспертов.

В 9:30 стартует IV Международный Форум по энергосбережению.

В 9:30 начнется юбилейный V республиканский Форум сельских женщин Казахстана «Женское предпринимательство на селе - путь к экономической стабильности и устойчивому развитию».

В 10:00 в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева состоится общереспубликанская научно-практическая конференция «Электоральная активность как фактор гражданской идентичности» под эгидой Ассамблеи народа Казахстана.

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Об итогах оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2022».

В 14:00 в Национальном музее Республики Казахстан откроется персональная выставка «Бейне» члена Союза художников РК, члена творческого объединения «Іздер» Оралбека Кабоке.

В 19:00 -шведско-казахстанская фотовыставка «Вовлеченные родители» в ТРЦ «Керуен».