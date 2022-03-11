НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 марта.

В 10:00 из грузового склада в Нур-Султане по улице Пушкина, 42 будет отправлено 40 тонн гуманитарной помощи от народа Казахстана народу Украины. Груз будет отправляться фурами, которые наземным путем доставят «гуманитарку» в Украину. В мероприятии примет участие посол Украины в Республике Казахстан Петр Врублевский с семьей. У журналистов также будет возможность пообщаться с волонтерами и инициаторами сбора гуманитарной помощи.

В 10:00 Министерством юстиции совместно с Республиканской коллегией адвокатов будет проведен круглый стол по обсуждению актуальных вопросов адвокатской деятельности и путей их решения.

В 11:00 в Палате предпринимателей пройдет очередное заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции.

В 14:30 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О состоянии водной отрасли Казахстана».

Спикеры: вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Кожаниязов Серик Салаватович; заместитель генерального директора РГП «Казгидромет» Саиров Серик Биахметович; директор филиала Большого алматинского канала Мукатаев Сериккали Мухаметкаримович.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15:00 в Национальной академической библиотеке пройдет презентация книги «Сборник избранных стихов Юнуса Эмре».

В 15:00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится выставка и круглый стол «Ән өнерінің падишасы», посвященные 100-летию народной артистки Казахстана и СССР, Халық қаһарманы Р. Баглановой.

В 15:00 напротив торгового центра «Big Шанхай» состоится открытие Центра обслуживания молодежи.

В 19:30 в ЦКЗ «QAZAQSTAN» состоится концерт симфонической музыки

«Рояль и оркестр».