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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 июня
10 Июня 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 июня.

В 10:00 на территории археологического памятника «Бозок» состоится старт конной экспедиции «От Бозока до Ботая». В торжественной церемонии старта участие примут: министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев, ученые-археологи, участники конного клуба At-trаvel и представители общественности.

В 10:00 на базе отдыха «Кулагер» (улица Жагажай, 59, ж/м Интернациональный) пройдет очередной республиканский турнир «Кубок Республики Казахстан по спортивному лазертагу 2022».

АЛМАТЫ

В 9:30 в «Доме социальных услуг» (пр.Достык, 85) состоится встреча министра энергетики Республики Казахстан Болата Акчулакова с населением города Алматы.


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