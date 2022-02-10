Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 февраля.
НУР-СУЛТАН
В 11:00 в онлайн-режиме состоится расширенное заседание коллегии Министерства юстиции РК.
В 14:30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О реализации закона об ответственном обращении с животными». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, ttps://ru-ru.facebook.com/ortcomkz
В 15:00 - отчет Астанинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймақ» о ходе газификации столицы с участием активистов районов. Ссылка на трансляцию: www.facebook.com/maslihat.astana.kz
В 16:30 начнется пресс-брифинг РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Цифровизация социально-трудовой сферы». Ссылки на трансляцию:https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz
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