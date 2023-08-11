Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане.

АСТАНА

В 11:00 начнется официальный визит действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министра иностранных дел Республики Северная Македония Буяра Османи в Казахстан. Место проведения: здание МИД РК, улица Д.Кунаева, 31

В 11:00 Министерство экологии и природных ресурсов РК проведет брифинг для представителей СМИ по вопросам обязательного учета домашних животных.

Место проведения: ул.Мәңгілік Ел 11/1, здание РГП «Казгидромет».

В 11:00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг «О благоустройстве новых общественных пространств и парков Астаны». Ссылка на брифинг: https://www.facebook.com/rsk.astana01

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Развитие телекоммуникационной индустрии и улучшение качества связи в Казахстане»

Ссылки на прямую трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz

https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

В 14: 00 в Столичном цирке состоится пресс-конференция, посвященная XIV Международному фестивалю циркового искусства «Эхо Азии».

В 17:00 - ежегодная церемония награждения строителей Казахстана. Место проведения: проспект Сарыарка, 4, Отель Radisson Hotel.

В 19:00 - фестиваль Jastar Fest, приуроченный к Международному дню молодежи. Место проведения: Амфитеатр, проспект Туран 2/6.