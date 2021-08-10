Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 августа.

В 09.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания санитарно-эпидемиологическая ситуация, итоги социально-экономического развития Республики Казахстан и исполнение республиканского бюджета за январь-июль 2021 года, ход подготовки к началу учебного года.

Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.