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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 августа

10 Августа 2021 20:43
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 августа.

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В 09.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания санитарно-эпидемиологическая ситуация, итоги социально-экономического развития Республики Казахстан и исполнение республиканского бюджета за январь-июль 2021 года, ход подготовки к началу учебного года.

Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.


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