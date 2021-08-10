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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 августа
10 Августа 2021 20:43
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 августа.
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В 09.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания санитарно-эпидемиологическая ситуация, итоги социально-экономического развития Республики Казахстан и исполнение республиканского бюджета за январь-июль 2021 года, ход подготовки к началу учебного года.
Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.
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