Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 января.

В 11.00 состоится брифинг в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции.

В 15.00 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК будет сделано заявление по предварительным итогам работы правительственной комиссии по установлению причин крушения самолета авиакомпании BekAir в Алматинской области.

В 15.00 в Национальной академической библиотеке РК состоится презентация книги члена Союза писателей Казахстана, поэта и переводчика Турегельды Рахманбердиевича Туякбая «Сөзбиі-тетралогия» (книга мың бір сөзбиі) и музыкально-поэтический вечер «Айттым сәлем».

В 15.00 в ЕНУ им.Л.Н.Гумилева пройдет мероприятие по обсуждению статьи Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, опубликованной в рамках празднования 175-летия Абая под названием «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан».

В 19.00 в ЦКЗ «Қазақстан» пройдет ХII Гала-концерт Ансамбля песни и танца Национальной гвардии РК.

АЛМАТЫ

В 11.00 в университете «Туран» состоится заседание Общественного совета г.Алматы: презентация законопроекта об особом статусе города Алматы.

В 11.00 в пресс-центре акимата города Алматы пройдет брифинг на тему: «Новая модель оказания адресной социальной помощи».

В 11.00 в Алматинском Университете Менеджмента Демократическая партия «Ак жол» проводит «круглый стол» по обсуждению законопроекта «О парламентской оппозиции».

В 11.00 в зале им. Н.Даулетовой Национальной библиотеки Республики Казахстан состоится презентация книги-альбома «Эльдар Исмаилов в Казахстане». Книга-альбом посвящена Эльдару Исмаилову – члену президиума конгресса азербайджанцев мира, обладателю «Золотого пера».

В 15.00 в зале им. Н.Даулетовой Национальной библиотеки Республики Казахстан состоится презентация книги Людмилы Енисеевой-Варшавской «Вычитано и выверено мной окончательно!!!».