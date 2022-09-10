НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 сентября.

НУР-СУЛТАН

В 8:00 на площади перед «Барыс Арена» пройдет сельскохозяйственная ярмарка Кызылординской области.

В 10:00 во Дворце школьников им.Б.Момышулы состоится фестиваль науки, искусства и технологий PRO.NRG FEST. Основной целью фестиваля является повышение интереса к науке среди школьников, родителей и учителей.

В 11:00 Народная партия Казахстана, при участии представителей Общественного объединения Menin Elim Dala, представителей центральных государственных органов, в целях построения конструктивных решений по актуальным проблемам точечной застройки группы озер Малый Талдыколь, организовывает выездную экскурсию.

В 17:00 в рамках предстоящего VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий на «Барыс Арена» Молодежный музыкальный фестиваль «We Are the World».

АЛМАТЫ

В 19:00 на открытой площадке Кок-Тобе состоится бесплатный концерт «Париж-Алматы», организованный посольством Франции в Казахстане и генеральным Консульством Франции в Алматы по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Францией и Казахстаном.