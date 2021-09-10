НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 сентября.

В 09.00 в здании МИД РК официальный визит министра иностранных дел Республики Северная Македония Буяра Османи в Казахстан.

В 15.00 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева объявляет о проведении международной конференции «Система государственного аудита в контексте новой исторической реальности» в актовом зале Первого Президента Республики Казахстан.

В 15.00 в столичном бизнес-центре «Москва» стартует масштабный выставочный проект «Дорога в Космос». Его организаторами выступили БЦ «Москва», Русский дом в Нур-Султане, Platforma Projectroom и Московский музей космонавтики.

В 16.00 в Национальном музее РК состоится открытие персональной выставки члена Союза художников Казахстана Калимовой-Кастеевой Дарии на тему «Живая нить времен», приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

В 16.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Туркестанской и Жамбылской областях. Спикеры:

заместитель акима Жамбылской области Мадиев Алмас; заместитель руководителя здравоохранения акимата Жамбылской области Мурзакасымов Хамит; главный санитарный государственный санитарный врач Жамбылской области Шиналиев Байдилда; заместитель акима Туркестанской области Сабитов Арман; руководитель Управления общественного здоровья Туркестанской области Пашимов Марат; главный санитарный государственный санитарный врач Туркестанской области Нышанов Нурбек.

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