АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 октября.

АСТАНА

В 10:00 в зале пленарных заседаний Мажилиса состоится Правительственный час. О текущем состоянии и перспективах развития сельского здравоохранения расскажет министр здравоохранения Ажар Гиният.

В 10:00 в отеле Wyndham Garden Astana начнется Форум солидарности Федерации профсоюзов Республики Казахстан «Единство. Справедливость. Развитие», посвященный празднованию Дня профсоюзов Казахстана.

В 11:00 в Национальном центре рукописей начнет работу передвижная выставка «АЛЖИР - в памяти поколений».

В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг МВД «Противодействие криминальному автобизнесу».

В 11.00 в «Самрук-Қазына» - заседание Общественного совета Фонда по вопросу «IPO АО НК «КазМунайГаз»: предпосылки и статус подготовки».