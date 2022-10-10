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    20:00, 09 Октябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 октября

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 октября.

    АСТАНА

    В 10:00 в зале пленарных заседаний Мажилиса состоится Правительственный час. О текущем состоянии и перспективах развития сельского здравоохранения расскажет министр здравоохранения Ажар Гиният.

    В 10:00 в отеле Wyndham Garden Astana начнется Форум солидарности Федерации профсоюзов Республики Казахстан «Единство. Справедливость. Развитие», посвященный празднованию Дня профсоюзов Казахстана.

    В 11:00 в Национальном центре рукописей начнет работу передвижная выставка «АЛЖИР - в памяти поколений».

    В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг МВД «Противодействие криминальному автобизнесу».

    В 11.00 в «Самрук-Қазына» - заседание Общественного совета Фонда по вопросу «IPO АО НК «КазМунайГаз»: предпосылки и статус подготовки».

    В 12:00 в гостинице Rixos пройдет пресс-конференция «Подведение итогов V Гостиничного форума».


    Теги:
    Астана Анонс Казинформа
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