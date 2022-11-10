АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 ноября

АСТАНА

В 9:45 -международная конференция «Asia Grains & Oils Conference in Qazaqstan 2022», где встретятся крупнейшие участники рынка зерновых и масличных культур Центральной Азии: экспортеры, переработчики, инвесторы, логисты, аналитики, юристы. Место проведения: Radisson Hotel Astana.

В 10:00 состоится заседание Сената

В 11:00 -работа согласительной комиссии органов государственных доходов будет рассмотрена в ходе очередного заседания Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей г. Астаны. Адрес: пр. Б. Момышулы, 2/11, бизнес-центр «Avenue», Палата предпринимателей, 1 этаж, конференц-зал.

В 12:00 - пресс-конференция СЦК «О V республиканском форуме сельских женщин Казахстана». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz ,

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В 15:00 Фонд развития парламентаризма в Казахстане проведет очередное заседание Дискуссионного клуба «Теңқұқылы пікірталаc I Равноправный диалог» Фонда развития парламентаризма в Казахстане. Тема: «О племенном животноводстве в Казахстане: проблемы и перспективы» ZOOM.

АЛМАТЫ

В 10:00 Центральный государственный музей Республики Казахстан проводит городской спортивный турнир по национальным играм на «Кубок музея» среди школ-интернатов, посвященный «Году детей». Адрес: Центральный государственный музей РК, «Самал-1», д. 44

В 10:00 начнется Международная научно-практическая конференция «Тенденции развития качества в современных условиях». Место проведения: улица Сатпаева 22, горно-металлургический корпус (актовый зал).

В 19:30 в кинотеатре «Арман» (пр. Достык, 104) состоится премьера фильма «Жизнь» режиссера Эмира Байгазина.

Фото: pixel-shot.com