АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 марта.

В 10.45 вSheraton Astana Hotel пройдет пресс-конференция, посвященная проблемам и перспективам развития юношеского футбола и подготовке кадрового резерва для отечественной сборной.

В 11.00в «Самрук-Қазына» состоится заседание Общественного совета под председательством Болата Жамишева, посвященное охране труда и производственной безопасности в группе компаний Фонда. На вопросы экспертов ответит управляющий директор «Самрук-Қазына» по связям с общественностью, социально-трудовым отношениям и охране труда Гибрат Ауганов.

В 11.00в зале имени Н.Даулетовой состоится республиканская научно-практическая конференция «Шәлкөде мектебі – 100 жыл: тарихы, бүгіні мен даму болашағы» в офлайн и онлайн формате.

В 11.00в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится брифинг на тему «Мошенничество: как себя обезопасить». Спикер: Евгения Холмецкая - заместитель руководителя Департамента юстиции города Астаны. Онлайн-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook и Instagram

В 12.00в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится брифинг на тему «О нововведениях, внесенных в законодательство в сфере государственной службы, и других актуальных вопросах». Спикеры: Али Комекбаев - руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы по городу Астана, Бибигуль Нурова - руководитель Управления государственной службы Департамента Агентства РК по делам государственной службы по городу Астана. Онлайн-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook и Instagram

В 15.00в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится брифинг на тему «О развитии торговли как важного элемента социально-экономического развития столицы». Спикер: Максат Жанабаев - заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны. Онлайн-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook и Instagram

В 15.00пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О перспективах казахстанско-европейского сотрудничества». Спикеры: заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко; заместитель председателя правления АО «Институт внешнеполитических исследований» Аманкельды Таженов. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00пройдет мини-ярмарка вакансий для должников по алиментным платежам, а также для безработных граждан с целью трудоустройства на свободные рабочие места. Мероприятие состоится в КГУ «Центр занятости населения» акимата города Астаны по адресу: Бейбитшилик, 9 (Бывший ЦУМ).

В 15.00в Национальной академической библиотеке состоится презентация книги «Инвестиционная азбука. Как приумножить деньги?».

В 16.00 в Национальном музее Республики Казахстан откроется выставка испанского художника Хосе Мария Кано «Истина или искренность?». Мероприятие организовано при активном участии Посольства Королевства Испании в Республике Казахстан.

В 19.00 в Органном зале Казахского национального университета искусств состоится второй концерт фестивальной программы.

АЛМАТЫ

В 11.00 в Государственном музее искусств РК им. А.Кастеева для представителей СМИ состоится пресс-тур по выставке «Узоры весны», посвященной празднику Наурыз.