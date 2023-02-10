АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 февраля.

АСТАНА

В 11.00 в офисе АО «Самрук-Қазына» состоится заседание Общественного совета Фонда, посвященное национальному проекту «Комфортная школа».

В 11.00в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится брифинг на тему «Профилактика ранней беременности среди несовершеннолетних». Спикер: Наталья Мунько - главный внештатный детский гинеколог управления общественного здравоохранения города Астаны. Онлайн-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook.

В 13.00 в спортивном комплексе Qazaqstan начнется пресс-конференция 10-го Чемпионата Азии по легкой атлетике.

В 16.00 в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК начнется пресс-конференция на тему «Безопасность, эффективность, качество лекарственных средств и их доступность населению».

Спикеры: и.о председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК Лаура Ахметниязова, генеральный директор - председатель правления РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Еркен Даутбаев, заместитель председателя НАО «Фонд социального медицинского страхования» Гулжан Шайхыбекова, заместитель председателя правления ТОО «СК-Фармация» Гульнара Омарова. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 19.00 на сцене театра «Астана Балет» будет представлен спектакль «Снежная Королева» по мотивам чудесной одноименной сказки известного датского писателя Ганса Христиана Андерсена в сопровождении симфонического оркестра театра под управлением Элмара Бурибаева.

АЛМАТЫ

В 12.00 состоится заседание национальной экспертной площадки «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat». Тема заседания: «Смешанная избирательная система и практика ее применения». В обсуждении примут участие известные политологи, представители высших учебных заведений, академических кругов Казахстана. Место проведения: г. Алматы, пр. Достык, 134, БЦ Пионер-2.