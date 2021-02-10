НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 февраля.

НУР-СУЛТАН

В 10.00 пройдет пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10.00 состоится отчетная встреча акима города Нур-Султан Алтая Кульгинова с населением. В связи с пандемией коронавируса встреча пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться на официальных аккаунтах акимата столицы в YouTube и Facebook.

В 11.00 в здании Республиканской школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени К. Мунайтпасова в честь празднования 150-летия легендарного казахского балуана Кажымукана Мунатпайсова состоится торжественное мероприятие с участием министра культуры и спорта РК Актоты Раимкуловой. Планируется спортивная программа силача Сергей Цырульникова.

В 11.00 в режиме онлайн состоится заседание коллегии Агентства РК по делам государственной службы. В ходе мероприятия будут подведены итоги работы Агентства за 2020 год, обсуждены задачи на предстоящий период и планы их реализации. Онлайн-трансляция заседания коллегии будет доступна на аккаунтах Агентства в социальных сетях Facebook и YouTube.

В 11.00 Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Нурсултана Назарбаева приглашает присоединиться к онлайн-конференции, посвященной обсуждению общественных инициатив Сары Алпысовны Назарбаевой в области благотворительности и педагогики. Обсуждение будет проходить на платформе Zoom.

В 12.00 в Казмедиаорталығы пройдет встреча доноров и меценатов в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел».

В 12.30 в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК пройдет пресс-конференция на тему: «Возможности мобильного приложения «Е-Salyq Azamat». Спикеры: заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жайдар Инкербаев. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится презентация двухтомного сборника «Таңдамалы шығармалар», а также церемония передачи в музейный фонд личных вещей выдающегося казахского поэта, деятеля культуры РК Марфуги Бектемировой (1958-2013).

В 16.30 в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК пройдет пресс-конференция на тему: «О текущей эпидемиологической ситуации». Спикеры: министр здравоохранения Алексей Цой, вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

АЛМАТЫ

В 11.00 в библиотеке №6 состоится литературно-музыкальный вечер «100 жыл жырлаған жүрек», посвященный 175-летию со дня рождения Жамбыла Жабаева.