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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 декабря

9 Декабря 2022, 21:55
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 декабря.

АСТАНА

В 10.00 в Казахском национальном университете искусств «Шабыт» состоится II Республиканский фестиваль искусств среди детей «Жан DoStar». «Бір аспанның астында – Под небом одним».

АЛМАТЫ

В 9.00 в отеле Rixos Almaty пройдет региональная конференция на тему «Повестка женского предпринимательства в странах Центральной Азии». Организатором мероприятия выступает Консорциум WAGE (Women and girls emprowered), объединяющий общественные организации стран Центральной Азии по вопросам развития женского предпринимательства и снижения гендерного насилия.

В 17.00 в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла в исполнении солистов, объединенного хора «Астана Опера», Государственной хоровой капеллы имени Б. Байкадамова и симфонического оркестра «Астана Опера» под руководством Абзала Мухитдина будет представлено одно из величайших произведений мирового классического искусства – «Реквием» Джузеппе Верди.


Фото: rszaccountancy.co.uk


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