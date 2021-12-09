Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 декабря.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 в Назарбаев-центре состоится международная научно-практическая конференция «Лидерство. Стабильность. Прогресс», посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан.

В 12:30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Об изменении законодательства в сфере интеллектуальной собственности». Ссылки на прямую трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 16:00 в музее Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (А. Бокейхана, 1А) пройдет встреча с первостроителями столицы.

В 16:30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О развитии Северо-Казахстанской области в рамках Послания Главы государства». Ссылки на прямую трансляцию:

https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.