Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 декабря
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 декабря.
НУР-СУЛТАН
В 10:00 в Назарбаев-центре состоится международная научно-практическая конференция «Лидерство. Стабильность. Прогресс», посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан.
В 12:30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Об изменении законодательства в сфере интеллектуальной собственности». Ссылки на прямую трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.
В 16:00 в музее Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (А. Бокейхана, 1А) пройдет встреча с первостроителями столицы.
В 16:30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О развитии Северо-Казахстанской области в рамках Послания Главы государства». Ссылки на прямую трансляцию:
https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.
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