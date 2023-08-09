Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане.

АСТАНА

В 11:00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг «О профилактике бытовых пожаров в отопительный сезон».

В 11:30 в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК - брифинг «Цифровая трансформация госуправления: архитектурный подход, реинжиниринг и данные». Место проведения: Astana Hub, Мангилик ел 55/8, С4.6

В 11:30 при поддержке Министерства культуры и спорта РК в честь празднования Дня Абая состоится торжественное вручение ценного экспоната в фонд Национального музея РК от имени Международного фонда поддержки культуры и искусства имени Абая.

В 12:00 в преддверии Международного Дня молодежи впервые пройдет масштабный чемпионат современного танца Bir tolqynda в пресс-центре партии AMANAT, улица Кунаева, 12/1.

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Об эпидемиологической ситуации в стране». Ссылки на трансляцию:

https://www.youtube.com/user/ortcomkz https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

В 15:00 - ГУ «Управление по вопросам молодежной политики города Астаны», КГУ «МРЦ «Астана жастары» акимата города Астаны совместно с КГУ «Центр трудовой мобильности» акимата города Астаны планируют провести городскую ярмарку вакансий на территории Central Market. Место проведения: шоссе Алаш 15, Central Market.

В 16:00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам строительства, экологии, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства

Повестка дня: «О решении проблемы дорожных заторов (автомобильных пробок). Перспектива реализации проекта Астана LRT». Ссылка на трансляцию: www.facebook.com/maslihat.astana.kz.