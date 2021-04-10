НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 апреля.

НУР-СУЛТАН

В 10.00 состоится очередное заседание Комиссии по земельной реформе. Напоминаем, что в связи с карантинными ограничениями мероприятие будет транслироваться на официальном сайте и Youtube-канале МСХ РК.

АЛМАТЫ

В 10.00 в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел» и проекта «Деревья для Казахстана», запущенного Фондом развития общественно значимых инициатив, состоится посадка деревьев в сквере на пересечении улиц Толе би и Масанчи.



