РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:30, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 апреля

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 апреля.

    НУР-СУЛТАН

    В 10.00 состоится очередное заседание Комиссии по земельной реформе. Напоминаем, что в связи с карантинными ограничениями мероприятие будет транслироваться на официальном сайте и Youtube-канале МСХ РК.

    АЛМАТЫ

    В 10.00 в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел» и проекта «Деревья для Казахстана», запущенного Фондом развития общественно значимых инициатив, состоится посадка деревьев в сквере на пересечении улиц Толе би и Масанчи.



    Теги:
    Астана Алматы
    Сейчас читают
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!