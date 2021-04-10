20:30, 09 Апрель 2021 | GMT +6
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 апреля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 апреля.
НУР-СУЛТАН
В 10.00 состоится очередное заседание Комиссии по земельной реформе. Напоминаем, что в связи с карантинными ограничениями мероприятие будет транслироваться на официальном сайте и Youtube-канале МСХ РК.
АЛМАТЫ
В 10.00 в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел» и проекта «Деревья для Казахстана», запущенного Фондом развития общественно значимых инициатив, состоится посадка деревьев в сквере на пересечении улиц Толе би и Масанчи.