НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 сентября.

В 9.00 пройдет Урок мужества для учащихся школы-лицея № 92 с участием начальника Национального военно-патриотического центра ВС РК, заслуженного деятеля Казахстана Армана Асенова.

В 10.30 в МИД РК состоится брифинг для дипломатического корпуса в связи с Посланием Президента Республики Казахстан народу Казахстана.

В 11.00 начнется совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан.

В 12.30 состоится заседание Сената Парламента РК.