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    20:00, 31 Август 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 сентября.

    В 9.00 пройдет Урок мужества для учащихся школы-лицея № 92 с участием начальника Национального военно-патриотического центра ВС РК, заслуженного деятеля Казахстана Армана Асенова.

    В 10.30 в МИД РК состоится брифинг для дипломатического корпуса в связи с Посланием Президента Республики Казахстан народу Казахстана.

    В 11.00 начнется совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан.

    В 12.30 состоится заседание Сената Парламента РК.


    Теги:
    СМИ Анонс Казинформа
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