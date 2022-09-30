Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 октября

Редактор:  
Гульмира Байзакова
30 Сентября 2022, 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 октября.

АСТАНА

В 9:00 - сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей Восточно-Казахстанской и Абайской областей.

В 10:00 в ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №2» для столичных врачей пройдет мастер-класс по сложным случаям в отоларингологии№

В 15:00 в столичном цирке в рамках Международного дня пожилых людей цирк Ю.Никулина посвятит свою программу зрителям из домов престарелых, детских домов и малообеспеченных.


Астана   Восточно-Казахстанская область   Абайская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами