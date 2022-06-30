30 Июня 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 июля.

НУР-СУЛТАН

В 08:30 в гостинице «Rixos» состоится Международный нейрохирургический форум и Кинофестиваль «Нейрохирургия: история, современность, личности». На торжественном открытии Форума и Кинофестиваля примут участие заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов и министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

В 09:30 в здании МИД РК состоится международная конференция «Республика Казахстан в современной системе международных отношений», приуроченная к 30-летию дипломатической службы РК. Мероприятие проводится совместно с КИСИ при Президенте РК.

В 10:00 в школе № 87 имени Абая Куанбаева открывается первая из 20 круглогодичных теплиц в общеобразовательных школах.

В 11:00 состоитсяпресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О социально-экономическом развитии города Шымкента в рамках поручений Главы государства». Спикер: аким города Шымкента Мурат Айтенов.

В 13:30 в Студенческом парке (площадь NS Street Life) в целях пропаганды спорта среди уличной молодежи, здорового образа жизни, развития уличного спорта ко Дню города при поддержке акимата города Нур-Султана и организации соревнований по баскетболу «The chronic» планируется проведение турниров по уличному баскетболу (streetball) среди молодежи города.