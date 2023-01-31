Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 февраля.

АСТАНА

В 10:00 в отеле Wyndham Garden Astana - внеочередной XXI Съезд демократической партии «Ақ жол».

В 11:00 в Казмедиа орталығы - пресс-конференция для представителей СМИ «Официальная презентация онлайн-платформы в Казахстане www.pytkamnet.kz».

В 11:00 - пресс-конференция по запуску пилотной платформы для приема заявок по программе льготного автокредитования. Онлайн-трансляция пресс-конференции: https://www.facebook.com/idfrk.kz.

В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Презентация Национального доклада «Казахстанские семьи - 2022»». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15:00 в Конгресс-центре состоится расширенное заседание коллегии Министерства энергетики РК с участием первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Романа Скляра. В ходе коллегии будут обсуждены итоги работы за 2022 год и планы на 2023 год.

В 15:00во Дворце школьников имени аль-Фараби начнется творческий вечер, посвященный 75-летию деятеля культуры РК, обладателя ордена «Знак Почета», нагрудного знака «Ы. Алтынсарин», медали имени А. Байтурсынова, почетного работника образования РК, лауреата международных, республиканских конкурсов, поэта, композитора, кюйши, дирижера Оспана Сулейменулы.

В 16:00 в Национальном музее Республики Казахстан откроется выставка «В поисках божественного: искусство Японии».

АЛМАТЫ

В 13:00 в департаменте государственных доходов пройдет выездное заседание Консультативного комитета по государственным (муниципальным) закупкам при Коллегии Евразийской экономической комиссии, приуроченное к заседанию Евразийского межправительственного совета.

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