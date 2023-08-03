Анонс наиболее важных событий в Астане и Алматы 4 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 августа.



В 9.00 День открытых дверей с участием медиаторов Международной академии переговоров пройдет в Центре обслуживания населения по ул. Керей-Жанибек хандар 4/1.

В 11.00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг на тему «Борьба с гепатитом: профилактика болезни». Спикер: Кунсулу Шамсивалиева - руководитель Гепатологического центра города Астаны. Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах Службы коммуникаций города Астаны в Facebook и Instagram.

В 12.00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О начале республиканской акции «Дорога в школу» под названием «Твори добро!». Спикеры: вице-министр просвещения РК Оспан Едил Сабырович; председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Оспанова Насымжан Жамбековна. Ссылки на трансляцию: youtube, facebook.

В 16.00 в Министерстве юстиции РК под председательством министра А.Ескараева состоится очередное 629-ое заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.

АЛМАТЫ

В 11.00 представители АО «Казахстанская Жилищная Компания» проведет встречу с застройщиками города Алматы.