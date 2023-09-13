Анонс наиболее важных событий в Астане и Алматы 13 сентября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане13 сентября.

В 06.45 в международном аэропорту Астаны состоится встреча вице-чемпионов мира по шахматам, завоевавших «серебро» на командном чемпионате мира в Польше.

В 09.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания

итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-август 2023 года, новые задачи по развитию IT-отрасли.

В 10.00 пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 11.00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг на тему «Цифровизация и безопасность в школах». Спикер: Нариман Еламанов - заместитель руководителя Управления образования города Астаны. Пресс-конференция будет транслироваться на официальной странице Службы коммуникаций города Астаны в Facebook facebook.com/rsk.astana01.

В 12.00 круглый стол РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида, обеспечению их прав и благополучия». Спикеры: вице-министр просвещения РК Оспан Едил Сабырович; председатель Комитета по охране прав детей Оспанова Насымжан Жамбековна; Уполномоченный по правам ребенка города Астана Бимендина Асима Темкеновна. Ссылки на трансляцию: youtube, facebook.

В 12.00 в селе Софиевка состоится международный турнир среди беркутчи имени Кунтугана Токтыбайулы.

В 15.30 в Astana IT University начнется пресс-конференция по отбору военнослужащих на бесплатное обучение.

В 17.00 в отеле ParkInn пройдет дискуссия: «Водный кризис в Казахстане: как эффективно управлять водными ресурсами?».

В 18.00 в государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой» выступит известный дирижер, заслуженный деятель Казахстана Ренат Салаватов на вечере классической музыки «Musical journeys».

АЛМАТЫ

В 9.00 пройдетежегодная практическая конференция по кибербезопасности KazHackStan Turan.

В 10.30 в гостинице «Казахстан» в 10:30 состоится круглый стол некоммерческих организаций.

В 11.00 в Казахстанском Пресс-клубе состоится пресс-конференция, на которой будут представлены результаты ежегодного национального исследования в сфере охраны женского здоровья казахстанских женщин #AYELDERDAUSY_RG.