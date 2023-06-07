АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Астане 7 июня.

В 09:30в МФЦА начнется конференция «Astana Finance Days 2023» (AFD.

В 10:00 -пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 11:00в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг на тему «Об инфраструктурной и кадровой работе в сфере здравоохранения».

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социально-экономическом развитии Кызылординской области». Спикер: аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.

В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О работе частных судебных исполнителей». Спикер: председатель республиканской палаты частных судебных исполнителей Айдос Иманбаев.

В 15:30 в здании Министерства иностранных дел начнется инвестиционный круглый стол с крупными американскими компаниями с участием заместителя министра иностранных дел Алмаса Айдарова.