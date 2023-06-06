Анонс наиболее важных событий в Астане 6 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 июня.

АСТАНА

В 10:00 в Үкімет үйі начнется заседание Правительства. На повестке заседания - ход весенне-полевых работ, безопасность на водоемах.

В 10:00 в БЦ «Байтерек» пройдет пресс-брифинг, посвященный подписанию кредитного соглашения между АО «Алматинские электрические станции» (АлЭС) и АО «Банк Развития Казахстана». Проект реализуется при поддержке фонда «Самрук-Қазына».

В 11:00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг на тему «О деятельности кукольного театра».

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социально-экономическом развитии Кызылординской области». Спикер: аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.

В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О международном форуме волонтеров». Спикер: вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Кадиров.

В 15:30 в Сенате состоится заседание Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам по вопросам дальнейшей дебюрократизации деятельности государственных органов в законотворческом процессе в рамках реализации поручений Президента Республики Казахстан, данных на открытии I сессии Парламента VIII созыва.